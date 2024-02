LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Leclerc il più veloce e con un buon long run

della seconda giornata dei test ufficiali Formula 1 in Bahrain! A partire dalle 08:00 fino alle 17:00 vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale con tempi, foto e video dal circuito del Sakhir.

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 1:38.366 per Perez che è un metronomo con le gomme dura a bordo della sua Red Bull. 12.52 1:38.376 per Perez che sta esibendo un ottimo passo, a conferma di quanto sia ottima la Red Bull. 12.50 Perez continua a girare sul passo dell’1:38 basso, avendo un rendimento molto costante con le gomme dure. 12.47 Perez è entrato in pista, montando un nuovo set di gomme dure, e sta inanellando diverse tornate sull’1:38 basso. 12.45 Si lavora in McLaren per consentire a Norris di girare in maniera più comoda. Si stanno regolando le cinture di sicurezza. 12.42ha concluso con 54 giri il suo lavoro, condizionato anche dal cambio di fondo sulla sua monoposto, per via dell’urto contro un tombino in curva-11. 12.40 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles...