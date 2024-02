Litiga con il ristoratore e lo inforchetta | 51enne denunciata

Roma, litiga col ristoratore e lo inforchetta: denunciata per tentato omicidio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Agenzia Nova) – Con una forchetta e un coltello preso dal tavolo appena apparecchiato in viale Marconi a Roma, una donna di 51 anni, senza fissa dimora, originaria dello Sri Lanka, ha ferito il titolare di un ristorante. E’ accaduto ieri mattina (21 febbraio) al culmine di una lite tra i duecominciata quando ilha chiesto alla donna di allontanarsi. Prima le parole, poi gli insulti e, infine, la donna si è armata di una forchetta e un coltello presi dal tavolo in strada, pronti ad accogliere clienti, e ha aggredito l’uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo che hanno denunciato la donna per tentato omicidio. L’uomo è stato medicato in ospedale e giudicato guaribile in 4 giorni.

