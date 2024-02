Lite in famiglia | spari al vicesindaco di Acquasanta Terme Luigi Capriotti Arrestata la moglie

Violenta lite in famiglia a Fano - nel quartiere Sant'Orso : giovane accoltella il padre - Fano Una coltellata ha concluso l?alterco scatenatosi tra padre e figlio in un?abitazione a Sant?Orso di Fano . L?episodio, inquietante, è avvenuto ieri pomeriggio: ha... (corriereadriatico)

Violenta lite in famiglia a Fano - nel quartiere Sant'Orso : giovane accoltella il padre - Fano Una coltellata ha concluso l?alterco scatenatosi tra padre e figlio in un?abitazione a Sant?Orso di Fano . L?episodio, inquietante, è avvenuto ieri pomeriggio: ha... (corriereadriatico)

Luigi Capriotti, spari al vicesindaco di Acquasanta Terme: arrestata la moglie. «Colpito dopo una lite in famiglia»: Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Al termine di un litigio ... leggo

Specchia, uccise il fratello durante una lite e gettò il corpo in una cisterna: Nicola Scupola condannato a 14 anni: gettando il corpo in una cisterna per la raccolta di acqua piovana in un terreno di proprietà della famiglia. Il processo è stato celebrato col rito abbreviato. Il pm Simona Rizzo aveva invocato una ... trmtv

Violenze in famiglia, picchia la moglie davanti ai figli folle di gelosia: ecco cosa è successo: L’uomo, 38 anni, è accusato di maltrattamenti ai familiari e lesioni. In preda alla gelosia non voleva accettare la fine della relazione. Disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettron ... ilrestodelcarlino