Lite di San Valentino in un locale di Arabba | arrestato il fidanzato violento Ha aggredito anche le forze dell' ordine

Lite in famiglia - spari al vicesindaco di Acquasanta Terme Luigi Capriotti. Arrestata la moglie - L’ex consigliere di Fratelli d’Italia era già noto per la famosa “cena fascista” organizzata nel 2019 (repubblica)

Bugo e Morgan in tribunale per la lite a Sanremo : “Rifiutate le scuse e la proposta di risarcimento”. Ecco com’è andata la prima udienza del processo - La lite tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020 arriva in tribunale. Ieri, 20 febbraio, a Imperia si è tenuta la prima udienza del processo per diffamazione intentato da Bugo ... (ilfattoquotidiano)