Liste d'attesa in Emilia Romagna, Bonaccini: “Presto un piano per ridurle”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bologna, 22 febbraio 2024 – Unper tagliare le. È questa la misura, molto attesa, annunciata dal presidente della Regione, Stefano, che verrà illustrata nei dettagli “a breve”. “Stiamo discutendo in giunta – assicura il governatore - l'assessore alla sanità Raffaele Donini ha presentato e presenterà un”. Roberto Serra / Iguana Anche i tempi sono ravvicinati. “Nei nostri obiettivi - spiega- c'è quello di ridurre ledi attesa da qui a fine anno ed è anche su quello che valuteremo il lavoro dei direttori generali". "Tutti i nostri provvedimenti – fa eco Donini - come è stato anche per l'emergenza-urgenza, saranno oggetto di una delibera ma saranno soprattutto ...

liste d’attesa, la giunta regionale è pronta a cambiare passo in vista della scadenza dell’appalto del sistema di prenotazione, fissata per il 2025, l’anno ... (ilrestodelcarlino)

Liste d’attesa in Emilia Romagna, Bonaccini: “Presto un piano per ridurle”: La promessa del presidente di Regione: “Ne stiamo discutendo in giunta, poi lo presenterà l’assessore Donini”. E viene anche annunciato il Programma pluriennale di investimenti in edilizia sanitaria, ... ilrestodelcarlino

Liste d'attesa infinite, per la visita specialistica serve anche un anno e mezzo: Per l'assessore Tonina "non va bene". Le cause tra carenza di personale ed eccesso di richieste Un anno e mezzo di attesa. Un anno e mezzo per una visita specialistica chiesta da una persona di 80 ... rainews

Sanità: dalla Regione ecco il piano per tagliare le liste d’attesa: Dopo i Cau, per ridurre le code nei pronto soccorso degli ospedali, la Regione mette mano anche alle liste d’attesa per le visite specialistiche. Lo hanno annunciato, in conferenza stampa, il ... bolognatoday