Lippi | ‘Alla Juventus mancano i campioni per vincere Conte non va odiato e su Allegri…’|Serie A

Lippi: "Cosa manca alla Juve di Allegri. Conte-Inter? Cuore bianconero"

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 2024-02-22 18:48:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: A Roma, presso il cinema Eden, è stato giorno di presentazione del docufilm “Adesso vinco io”, dedicato alla carriera dell’ex allenatore dellae ct campione del mondo con la Nazionale Marcello, che verrà proiettato in 200 sale italiane il 26, il 27 e il 28 febbraio prossimi.si è soffermato molto sul momento delle due squadre che hanno contraddistinto in maniera particolare la sua avventura da tecnico, a partire dal club bianconero. “Cosa serve a questa Juve per raggiungere il livello della mia? Innanzitutto i grandi calciatori, come c’erano in quegli anni. La Juve non vince da alcuni anni, perciò siamo vicini a ricominciare: il calcio è fatto di cicli, non vince da tempo e quindi tornerà presto a farlo. Dare un consiglio ad Allegri? Non ...