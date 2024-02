L’inutile strage. Domani col Fatto Quotidiano un inserto speciale sui due anni di guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024). L’che ilpubblicherà il 23 febbraio, in occasione del secondo anno diin, riprende la definizione che papa Benedetto XV diede nel 1917 della Primamondiale. Se quella che si svolge in territorio ucraino non è certamente, ancora, unamondiale, è anche vero che al di là del conflitto tra Mosca e Kiev nasconde dietro il campo di battaglia unapiù “grande” tra l’Occidente e la Russia come dimostra il ruolo preminente della Nato. Il nostrooffrirà una cronologia aggiornata dei duealle nostre spalle e tutti i numeri del conflitto. Ma prevede anche un reportage dal campo ...