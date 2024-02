L’Inter si prepara per il Lecce | ci saranno cambi! Uno scalpita ? Sky

è impegnatissimo nella vicenda del progetto per il nuovo stadio a San Donato e insieme all'Inter e insieme all'Inter ascolta proprio in queste ore l' dove si prepara ad affrontare il ritorno dei play

(Di giovedì 22 febbraio 2024)inizia i lavori anti. Domenica alle 18, i nerazzurriospiti al Via del Mare per continuare con questo trend importante di vittorie. Inzaghi con cambi. CAMBI ? Inter ad Appiano Gentile per cominciare i lavori anti. Dopo le fatiche di Champions League, la squadra di Simone Inzaghi domenica sarà in Salento per provare a conquistare la decima vittoria consecutiva. Per l’occasione cidei cambi. Come riferisce Massimo Nebuloni, in collegamento da Appiano per Sky Sport 24, il tecnico interista punta a far riposare qualche stakanovista e a valutare qualche pedina alla ricerca di maggior minutaggio. Uno che avrà sicuramente una chance dal primo minuto è ovviamente Marko Arnautovic. L’austriaco, dopo lo stop di Thuram, giocherà dall’inizio e vorrà trovare il terzo gol di ...