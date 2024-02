L’intelligenza artificiale di Google è impazzita | ora crea immagini che negano la Storia

Inter, sospiro di sollievo per Thuram: i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ha dovuto sospendere la funzione di Gemini di generaredopo essere stato accusato di negare la realtà storica rappresentando come nere figure che storicamente non potevano esserlo. Ecco come nel tentativo di superare gli stereotipi razziali e di genere, il chatbot è finito nei guai.