Limiteman fa viaggiare tutti a 80 km h | cosa c' è dietro questa foto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo Fleximan e Dossoman, ecco arrivare. È successo a Bologna dove un paio di segnali che annunciano il limite dei 30 all'ora sono sono stati modificati: ignoti con la vernice hanno trasformato il “3” in “8”. L'azione è chiaramente in contrapposizione all'amministrazione Lepore che ha trasformato moltissime strade di Bologna in zone a 30 all'ora, una decisione che ha scontentato parecchia gente.