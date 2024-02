L'illusione. Storie di ordinaria dipendenza, l'esposizione in Fraternita

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Arezzo, 22 febbraio 2024 – Dal 24 febbraio al 16 marzo, ad Arezzo, nell’ambito del Festival della Salute mentale, si terrà la mostra multimediale di Terraproject Photographers “di"., composta da fotografie, video e installazioni, si propone di raccontare e riflettere sul tema del gioco d’azzardo patologico, fenomeno che ad oggi in Italia conta circa 1,3 milioni di persone. Un fenomeno reso ancora più pericoloso dalla situazione che stiamo vivendo, in questo periodo post pandemia, e dall’espansione del gioco online. La mostra multimediale proposta in esclusiva punta ad immergere lo spettatore nel mondo del gioco d’azzardo. La narrazione è composta dall’interazione di tre principali temi. Quello centrale affronta la profondità delle problematiche ...