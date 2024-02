L' Europa è imbabolata | l' affondo di Paragone | loro hanno scelto di legarsi a Putin

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le responsabilità di Vladimirsulla morte di Alexey Navalny sono evidenti per il solo fatto delle condizioni di prigionia del dissidente politico. Questo tanto basta per non avere dubbi circa la lettura dei fatti. Inviterei tuttavia il fronte dei «buoni» a non insistere troppo nelle belle lezioni perché le democrazie non si sono fatte tanti scrupoli a eliminare gli avversari scomodi o direttamente o indirettamente; diciamo che cambiano i metodi. La questione principale resta la stessa: come pensiamo di uscire da una situazione che non conosce altre vie se non la vittoria militare o un tavolo di mediazione dove la Russia si dovrà alzare in condizioni di soddisfazione compatibili con i nuovi equilibri che la guerra ha creato. Per vincere militarmente dovremmo essere disponibili non solo a grandi sacrifici economici ma soprattutto a qualsiasi scenario che il piano ...