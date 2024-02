Letizia: "Pioli ricercato in Italia. Zirkzee non un fenomeno. Milan impara da.."

Pardo: «Inter problema di Milan e Juventus. Un anno fa Inzaghi out»: Pardo ritiene l’Inter il vero problema dei detrattori di Pioli e Allegri al Milan e alla Juventus. Poi ricorda quelli di Simone Inzaghi. POCA PAZIENZA - Pierluigi Pardo, su Tutti Convocati, si è espre ... informazione

Inter per la Giornata Mondiale contro il cancro infantile: l’incontro dei bambini con Carlos Augusto e Lautaro – FOTO: Bellissima iniziativa dell’Inter che, in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro infantile, ha fatto incontrato alcuni giovanissimi pazienti con Lautaro Martinez e Carlos Augusto ad Appiano ... onefootball

Milan-Napoli: per i bookie Pioli vede i tre punti, Mazzarri punta su Kvara per curare il mal di trasferta: ROMA – Con Osimhen impegnato nella finale di Coppa d’Africa, domenica sera a San Siro Walter Mazzarri si affiderà a Kvaratskhelia per provare a superare il Milan. Impresa che su Snai e 888sport vale r ... pianetazzurro