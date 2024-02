L’esempio di Federico Massaro | Alessio Falsone al veleno | le pagelle del Grande Fratello 23

(Di giovedì 22 febbraio 2024) E? andata in onda mercoledì sera la 38esima puntata del. Ecco ledei concorrenti del reality

REGIONALI: PAOLO FEDERICO, “CONTRASTARE GLI INFORTUNI SUL LAVORO È UN DOVERE”: Lo dice Paolo Federico, sindaco di Navelli e candidato alla elezioni ... Dobbiamo darci da fare senza pregiudizi e ascoltando tecnici ed esperti per fare in modo che l’Abruzzo sia di buon esempio per ... abruzzoweb

Infortuni sul lavoro, Paolo Federico: “Piaga sociale, contrastarli è un dovere”: Per questo – rileva Federico – oltre ai controlli e al loro potenziamento ... Dobbiamo darci da fare senza pregiudizi e ascoltando tecnici ed esperti per fare in modo che l’Abruzzo sia di buon esempio ... laquilablog

Governo Singapore sovvenziona concerto di Taylor Swift: seguendo l'esempio di altre città dove Swift si è esibita. La dichiarazione è giunta in risposta alle affermazioni del primo ministro thailandese Sretta Thavisin, per il quale Singapore stava cercando ... mattinopadova.gelocal