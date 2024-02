Legambiente | aria più pulita un miraggio | la classifica delle città italiane più inquinate

e le cittadine possono farsi sentire e dar voce alla richiesta di vivere in una città più sicura e salubre' spiegano dal circolo Legambiente Treviso 'Auspichiamo che il tema della qualità dell'aria

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lepiù: ladi– I dati dell’ultimo report di, Mal’2024, parlano chiaro. La lotta allo smog nelleè ancora in salita. La riduzione dei livelli di inquinanti atmosferici nel 2023 non ha portato ai risultati sperati: il Bel Paese fa fatica ad accelerare il passo verso un miglioramento sostanziale della qualità dell’. Siamo lontani dai limiti normativi previsti per il 2030 e soprattutto dai valori evocati dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).nel report Mal’di2024 ha analizzato i dati dello scorso anno nei capoluoghi di provincia, sia per quanto riguarda i ...