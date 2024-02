Lecce-Inter | D’Aversa cambia in difesa! Un recupero – SM

Probabili formazioni Lecce-Inter: le possibili scelte di D'Aversa e Inzaghi

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è in programma domenica alle 18. Il tecnico, secondo quanto riferito da SportMediaset, cambierà in difesa viste le squalifiche di due titolari CAMBI – Ilè il prossimo avversario dell’. Calcio d’inizio, al Via del Mare, domenica alle 18., secondo SportMediaset, dovrebbe effettuare dei cambi in difesa: fuori gli squalificati Pongracic e Dorgu, dentro Blin e Gallo. In attacco buone notizie per il tecnico che recupera Banda, che dovrebbe scendere in campo dal 1? a destra, nel tridente completato da Krstovic e Almqvist. Di seguito la probabile formazione del(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Blin, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.-News - Ultime notizie ...

