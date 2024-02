Le vendite di case esistenti negli Usa salgono dell'1,3%

Roma , il mattone è in rialzo ma le famiglie sono in crisi: comprare casa è un’impresa, per questo salgono gli af fitti . Le recenti stime. Roma , il mercato ... (ilcorrieredellacitta)

Anche se in rapporto al crollo dei volumi del segmento “commercial” (non residenziale), che nei primi nove mesi del 2023 si è attestato intorno al 60%, il ... (ilsole24ore)

Gli affitti sono sempre più alti, la domanda di locazione cresce (+220%), mentre l’offerta, rimasta sostanzialmente stabile, non è più in grado di soddisfare ... (sbircialanotizia)

Le vendite di case esistenti negli Usa salgono dell'1,3%: Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti, a gennaio ,sono salite dell'1,3% a un tasso annualizzato di 4 milioni di unità, leggermente al di sopra delle attese degli analisti che scommettevano su ... ansa

Agevolazioni prima casa giovani: nuove regole per il 2024: Esenzione imposta di registro, catastale e ipotecaria per tutto il 2024 con atto preliminare entro fine 2023: acquisto prima casa giovani under 36, la novità nel Milleproroghe. pmi