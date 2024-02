Le previsioni meteo per venerdì 23 febbraio 2024

Meteo: WEEKEND, Vortice Burrascoso con tanta Pioggia e copiose Nevicate tra Sabato e Domenica

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma Tempo instabile durante la giornata con piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. In serata ancora maltempo con possibili temporali. Fenomeni in attenuazione nella notte. Temperature comprese tra +8°C e +14°C. Lazio Giornata instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio, più intense nelle zone interne con neve sui rilievi oltre i 1400-1600 metri. In serata instabilità in aumento con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Nella notte tempo più asciutto con fenomeni solo in Appennino e quota neve in calo fin verso i 1200-1300 metri. NAZIONALE AL NORD Al mattino precipitazioni sparse, più intense su Liguria, Trentino e Triveneto, a carattere nevoso dagli 800-1200 metri. Al pomeriggio precipitazioni che insistono sulle regioni di nord-est, con possibili temporali e nubifragi; fenomeni ancora su Romagna ed Arco Alpino. In ...