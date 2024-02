Le liti familiari e i fondi neri | i segreti inconfessabili di Gianni Agnelli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Per gentile concessione dell'autore Giancarlo Perna e dell'editore Luni pubblichiamo uno dei ritratti del libro «Facce da casta. Luci e ombre del potere» (pp. 312, euro 24). Una traversata in vent'anni della storia d'Italia tra poci, industriali, scrittori, intellettuali e personaggi televisivi. Qui di seguito il ritratto die Sergio Marchionne pubblicato nel 2010. Con la solita spregiudicatezza, una certa sinistra evoca il delicato fantasma di Giovanni (per contrapporlo alla brutale figura di Sergio Marchionne. L'uno, ai suoi giorni, padrone illuminato della Fiat, padre soccorrevole dei dipendenti, garante di relazioni industriali a misura d'uomo. L'altro, manager super stipendiato, sordo alle tradizioni solidaristiche dell'azienda torinese, che ha imposto le intese ...