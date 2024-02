Le lacrime di Re Carlo | il retroscena durante l' incontro con il premier inglese

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo la diagnosi di cancro e l’inizio delle terapie Sua Maestà è tornato ai doveri ufficiali:l’udienza con Rishi Sunak si è lasciato andare alla commozione per l’affetto ricevuto dai sudditi e dagli ammiratori di tutto il mondo

Re Carlo torna al lavoro dopo la diagnosi di cancro: «Ho ricevuto messaggi che mi hanno fatto piangere»: Il sovrano, già tornato ai royal duty per non mancare la settimanale udienza a Buckingham Palace col primo ministro Rishi Sunak, ha rivelato che l'affetto da cui è stato inondato dai sudditi in questi ... vanityfair

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: torna al lavoro: Carlo è rientrato a Londra per sottoporsi alle cure contro il cancro e per la prima volta ha incontrato personalmente Sunak. Ma è già tornato a Sandringham. dilei

Gli scolari si ritrovano dopo 62 anni, lacrime e sorrisi: Dopo 62 anni, ex compagni di scuola delle elementari si ritrovano a Poppiano per una giornata di ricordi e emozioni. La presenza della maestra mancata per motivi di salute aggiunge un tocco di nostalg ... lanazione