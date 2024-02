Le inquietanti influenze russe in Europa tra complicità e strategie di contrasto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel 2016 Frederico Carvalhão Gil, capo degli analisti della sezione antiterrorismo portoghese viene arrestato a Roma mentre passa dei dossier Nato in una chiavetta usb a un agente russo, Sergej Pozdnjakov. Tre anni dopo, nel 2019, il russo Alexander Korshunov viene arrestato in Italia per spionaggio industriale, ma viene estradato in Russia. Nel 2021, Walter Biot, un capitano di fregata della Marina Militare italiana, viene arrestato con l’accusa di aver venduto documenti classificati sulla difesa missilistica Nato e la sua presenza nell’Estai diplomatici russi, Alexey Nemudrov e Dmitry Ostroukhov. Questi episodi spesso raccontati brevemente dai media e dimenticati in fretta dall’opinione pubblica italiana sono legati tra loro e mostrano quanto il nostro paese sia stato (e forse lo è ancora) un terreno fertile per gli 007 russi. A unire il filo di queste ...