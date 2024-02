Le indagini di Lolita Lobosco 3 | quando esce la nuova stagione | anticipazioni

"Superluna" (2023), "Piove" (2022), "Come prima" (2021), "È stata la mano di Dio" (2021), "Martin Eden" (2019) - e serie tv " "L'amica geniale", "Mare Fuori", "Le indagini di Lolita Lobosco 2".

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Manca sempre meno al debutto de Ledi3, l’attesissima serie con Luisa Ranieri in onda su Rai Uno. Per la regia di Luca Miniero, la fiction è liberamente basata sull’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi ed è prodotta da Rai Fiction, Bibi Film TV e Zocotoco, con il contributo di Apulia Film Commission. A distanza di un anno dal rilascio della precedente, Ledi3 si appresta a debuttare in prima serata su Rai Uno. La serie, le cui riprese hanno avuto luogo dal 16 settembre 2023 al 28 ottobre 2023 – secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni – proseguirà la storia del vicequestore di Bari, interpretato da Luisa Ranieri, riprendendo laddove si era interrotta.uscirà “Le ...

Serie tv Le Indagini di Lolita Lobosco, stagione 3: anticipazioni e data di uscita: La prima e la seconda stagione della serie poliziesca Le indagini di Lolita Lobosco hanno avuto un buon seguito di pubblico con uno share apprezzato dalla produzione, al punto che è stato deciso la ... mauxa

Jacopo Cullin ritorna in scena nei teatri sardi: In attesa di ritornare sul piccolo schermo nei panni dell’agente Lello Esposito per la terza stagione della fortunata serie “Le Indagini di Lolita Lobosco” – in onda dal 4 marzo su Rai 1, al fianco di ... lanuovasardegna

Lolita Lobosco 3: quando inizia, anticipazioni e streaming: Rai 1 si appresta ad accogliere la stagione 3 de Le Indagini di Lolita Lobosco: scopriamo insieme tutte le news sui nuovi episodi, da quando inizia la messa in onda, alle anticipazioni sulla trama. ciakgeneration