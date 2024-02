Le gite del Cai Parte la ciaspolata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024)in Alto Adige. Organizza il Cai di Scandicci. L’obiettivo è l’Alpe di Luson in alta valle Isarco è il secondo altopiano più grande di Europa dopo quello dell’Alpe di Siusi e il più esteso dell’Alto Adige. Con le sue numerose malghe e alpeggi il territorio si presta agli sport invernali dolci, in particolare ciaspolate e passeggiate invernali oltre che sci di fondo e discese in slittino. Per informazioni è possibile rivolgersi al Cai di Scandicci, in via Pisana 36b; 320.9098602; [email protected] . La sede è aperta mercoledì dalle 18 alle 19,30, giovedì dalle 21 alle 22,45, sabato dalle 10 alle 12.