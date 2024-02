Le chiedono un test di gravidanza Poi la licenziano perché incinta

Le chiedono il test e la licenziano perché incinta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI - È all'esame dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, della Asl nuorese e dell'Inps la vicenda di una lavoratrice di vent'anni, con contratto Multiservizi, licenziata dopo essere rimastalo scorso gennaio. Alla Cgil la ragazza ha anche raccontato che a dicembre la datrice di lavoro le aveva consegnato undichiedendole, a fine turno e a ridosso della fine del suo periodo di prova, di farlo nel bagno della ditta, episodio avvenuto davanti a due colleghi maschi. In quella circostanza ilaveva dato esito negativo. La ragazza era stata assunta il 15 novembre scorso a tempo indeterminato e part-time, in una ditta che svolge servizi di pulizia in un'azienda di una zona industriale del Nuorese, ed era nel periodo prova quando le è stato chiesto di sottoporsi al...