Le aggregazioni femminili italiane sopravvivono | per la maggior parte | con autofinanziamenti Ma ora arriva Semia | il primo fondo femminista italiano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I temi dei diritti delle donne e della parità di genere sono, purtroppo, all’ordine del giorno. Nonostante questo, però, le associazioni che si occupano di salvare chi si viene a trovare in una situazione di disagio provocata da abusi e violenze, vengono aiutate pochissimo. Le, per la, cone per questo sono solitamente piccole e chi ci lavora lo fa su base volontaria. È davanti a questo scenario che ha preso vita, il. ...