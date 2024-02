Lazio | Romagnoli attende la chiamata di Lotito per il rinnovo

Lazio - Romagnoli : "Vogliamo riscattare la Supercoppa. Noi forti - ma possiamo fare di più" - Roma 27 gennaio 2024 - Vigilia di campionato per la Lazio : dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa e cinque successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, ... (sport.quotidiano)

Lazio - Romagnoli : “Dispiace per il risultato - era uno scontro diretto” - Alessio Romagnoli commenta ai microfoni di ‘ Lazio Style Channel’ il pareggio con il Napoli: “Abbiamo disputato una buona partita sia nella fase di possesso che di non ... (sportface)

Cagliari-Lazio - Romagnoli ammonito : era diffidato - salterà il Bologna - Ammonizione pesante in casa Lazio al 68? del match contro il Cagliari all’Unipol Domus. Alessio Romagnoli ha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro Di Bello per un ... (sportface)

Torino Lazio, le probabili scelte di Sarri per il match: Poche ora ancora e i riflettori dello stadio Olimpico di Torino si accenderanno sul match che vedrà sfidarsi Torino e Lazio. Ancora qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri, che dovrà comunque ... lazionews24

Torino-Lazio, probabili formazioni: Juric con i titolari, Sarri cambia in difesa: Alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico Grande Torino ospiterà Torino-Lazio. Sfida che ha il sapore di uno scontro diretto per l’Europa, fra, rispettivamente, la decima e l’ottava in classifica. Granata ... footballnews24

Torino-Lazio dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita: Nel giovedì dell'Europa League c'è spazio per la Serie A. Si recupera infatti nel tardo pomeriggio la partita tra Torino e Lazio, incontro rinviato per l'impegno in Supercoppa Italiana da parte dei ... fanpage