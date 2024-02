Lazio, la stoccata dell'ex Minala: 'Mai avuto le stesse occasioni degli altri in biancoceleste'

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La storia di Josephallaè ricordata più per le polemiche sulla carta di identità che per altro. E di questo...

Milan - rivelazione su Maignan. Che stoccata a Leao! E Kaladze … - La rivelazione su Maignan e la stoccata a Leao sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

VIOLA, Italiano concede due giorni di riposo alla squadra: Archiviato il pareggio per 1-1 al Castellani contro l'Empoli, Vincenzo Italiano ha deciso di concedere alla squadra due giorni di riposo in vista della gara di lunedì prossimo al ... firenzeviola

“Torniamo nella preistoria” duro attacco alla Lazio: Attacco durissimo nei confronti della Lazio al termine del match contro il Bologna che ha visto il successo dei rossoblù per due a uno ... calciomercato

Ultim’ora Napoli, una vecchia conoscenza per la panchina: contatti in corso!: Continua il momento di crisi del Napoli a pochi giorni dalla partita con il Barcellona. Mazzarri può lasciare subito. Contatti in corso con un nome a sorpresa. calciostyle