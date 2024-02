Lazio | Isaksen svela | 'Prima della Lazio ero vicino a un altro club'

Partita a due facce e crollo pesante in zona Champions League. La Lazio domina la prima frazione contro il Bologna e passa in vantaggio con Isaksen . Il danese sembra ... (ilmessaggero)

Torino-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live: Il match valido per il recupero della ventunesima giornata della Serie A 2023/2024 tra Torino e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Dopo il ko interno contro il Bologna, la ... lazionews24

Torino-Lazio dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita: Nel giovedì dell'Europa League c'è spazio per la Serie A. Si recupera infatti nel tardo pomeriggio la partita tra Torino e Lazio, incontro rinviato per l'impegno in Supercoppa Italiana da parte dei ... fanpage

Torino-Lazio, probabili formazioni: Juric con i titolari, Sarri cambia in difesa: Alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico Grande Torino ospiterà Torino-Lazio. Sfida che ha il sapore di uno scontro diretto per l’Europa, fra, rispettivamente, la decima e l’ottava in classifica. Granata ... footballnews24