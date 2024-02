Lavoro | muore schiacciato da macchinario

Palermo - altra tragedia sul lavoro : operaio muore travolto dal crollo del muro di una casa - Un operaio edile di 50 anni è morto a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo , investito dal crollo del muro di una casa in ristrutturazione.Continua a leggere (fanpage)

Francesco Di Giacomo, dieci anni senza la voce del Banco del Mutuo Soccorso: Sono passati dieci anni dalla morte di Francesco Di Giacomo ... avuto seguito a causa della scomparsa del cantante pochi mesi dopo. Francesco Di Giacomo ha lavorato anche in ruoli comprimari e di ... repubblica

Venezuela, crollo di una miniera d’oro illegale: almeno 15 morti: Il crollo di una miniera d'oro illegale nello stato di Bolivar, in Venezuela, ha causato la morte di almeno 15 persone. tag24

I tanti ostacoli per la pace in Terra Santa, intervista a Hulda Liberanome: Hulda ha lavorato come giornalista corrispondente per importanti quotidiani ... Mentre si gioca d’azzardo muore tanta gente. Questa è l’amara realtà. Si è esaurita del tutto in Israele l’eredità ... cittanuova