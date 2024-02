Lavoro: Renzi, ‘serve salario d’ingresso per giovani’

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Mi colpiscono molto i dati pubblicati da diversi istituti di ricerca sui redditi dei giovani in Italia. Finchè nel nostro Paese non affrontiamo questo tema, che sarà centrale per me nella campagna delle Europee, e non proponiamo soluzioni a cominciare deldi ingresso dei giovani, specie se laureati, continueremo a mandare cervelli all’estero. L’emigrazione senza ritorno e’ il vero problema strutturale del Paese”. Così Matteonella enews. L'articolo CalcioWeb.

