Lavoro | quasi 1 impresa su 2 nel commercio e nel turismo non trova personale

Lavoro: quasi un'impresa su due nel commercio e nel turismo non trova personale. La causa è il mismatch tra ...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Non c’è mismatch tra domanda e offerta diTra il 2023 e il 2027 il mercato delitaliano avrà bisogno di4 milioni di nuovi occupati, di cui tre quarti (2,8 milioni di unità) nel settore dei servizi. Nele nella domanda sarà di oltre 760 mila occupati. Mancano però determinate professionalità con il 47% delle imprese dele il 43% di quelle delche segnalano difficoltà nel reperimento di nuovo. Soprattutto per il mismatch tra le competenze necessarie alle aziende e quelle in possesso dei candidati. Tra le professioni con maggiori tassi di fabbisogno, e al contempo anche maggiori difficoltà di reperimento, quelle della ristorazione e delle strutture ricettive (58,2%) e gli addetti ...