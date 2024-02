Lavoro irregolare | Carabinieri e NIL Napoli colpiscono bar a Giugliano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024)e NILscovanoin un bar didurante controlli per la sicurezza suldella compagnia diin Campania insieme al Nil distanno effettuando una serie di controlli volti al rispetto della sicurezza sui luoghi di. Durante le operazioni è stata sanzionata la titolare di un bar giuglianese dove i militari hanno trovato due lavoratori “in nero”. L’attività è stata sospesa, 10mila euro circa la sanzione per l’imprenditrice. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.