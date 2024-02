L'Anm resterà pubblica

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma delle Segreterie Usb Trasporti, Orsa trasporti e Faisa Confail. “Si è appena concluso il tavolo sindacale presso la Prefettura di Napoli con la presenza della Regione Campania e del Comune di Napoli circa la vertenza del mantenimento in house di ANM. Dal tavolo è emersa chiaramente la volontà di tutti nel mantenerela partecipata comunale. Una decisione in linea con le richieste di USB, ORSA e Faisa Confail che da anni sostengono che i servizi pubblici devono rimanere tali, lontano da qualsivoglia logica di privatizzazione. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e vigileremo affinché la volontà politica si tramuti concretamente in atti amministrativi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.