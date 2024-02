L'ambasciatore Usa Jack Martell a Fanpage.it: “Putin ha ucciso Navalny, noi sosterremo ancora Kiev”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una conversazione con l'ambasciatore americano in Italia in occasione del concerto organizzato in sostegno all'Ucraina, a due anni dall'invasione: "Abbiamo degradato le capacità militari della Russia, continueremo a sostenere l'Ucraina”.

Sanremo 2024 - l’ambasciatore israeliano tuona : “L’Ariston usato per diffondere odio” - Sanremo , 11 febbraio 2024 – “Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e ... (ilfaroonline)

Ambasciatore Israele Alon Bar contro Ghali : "Vergognoso usare Sanremo per diffondere odio" - il cantante : "Continua politica del terrore - parlo di questi temi da quando ho 13 anni" - VIDEO - L' Ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar attacca Ghali , reo di aver lanciato un messaggio di pace a Sanremo col suo "Stop al genocidio a Gaza". "Ritengo vergognoso ... (ilgiornaleditalia)

Cina, Xi mantiene la promessa: riparte la diplomazia dei panda con gli Usa: I panda sono stati a lungo ambasciatori dell'amicizia tra i popoli ... firma di importanti accordi commerciali o per segnalare l’apertura di buone relazioni diplomatiche. Quelle che Cina e Usa, pur ... repubblica

Assange non è Navalny. Ma l'America non sia come la Russia: Julian Assange non è il messia, non è imputabile soltanto del reato di giornalismo, ma anche di conseguenze penali che non sono graziabili a furor di popolo e questo tantomeno negli Usa ... ilgiornale

Attanasio, dall’omicidio allo stop al processo: ecco come l’uccisione di un ambasciatore si è trasformata nell’ultimo mistero italiano: Dall'omicidio allo stop al processo: ecco come l'uccisione di un ambasciatore si è trasformata nell'ultimo mistero italiano ... ilfattoquotidiano