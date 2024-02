L’allarme di Italia Nostra | Inutile taglio selvaggio Abbattute piante sane e storiche di mezza città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pini e platani tagliati:chiede lo stop. "assiste con preoccupazione alla notevole quantità di tagli di alberi in– riferiscono dall’associazione ambientalista -: l’ultimo episodio che ha generato numerose perplessità è avvenuto nel parco della ex caserma Curtatone e Montanara in via Giordano Bruno. Lì erano presenti una novantina di, fra le quali un cedro di grandi dimensioni e alcuni platani notevoli: in particolare due di questi avevano alcuni rami saldati a formare una sorta di anello che intrecciava le chiome dei due alberi. Neanche questo raro fenomeno ha fermato le motoseghe. Della gran parte delle, definite in maggioranza ‘pericolanti’, non c’è più traccia nella ex caserma, sicuramente con una perdita di qualità ...