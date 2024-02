L' ala si sta staccando | terrore sul volo United Airlines | quando alza il finestrino | Guarda

«L'ala dell'aereo si sta staccando», passeggero filma il terrore sul volo San Francisco-Boston. La preghiera:

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ansia e angoscia a bordo di undellapartito da San Francisco e diretto a Boston: a un certo punto del viaggio un problema all'ala ha costretto il pilota a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Denver. Stando alla testimonianza di un passeggero, l'ala stava addirittura per staccarsi dal mezzo. Nel video pubblicato proprio da lui sui social, in effetti, si vede l'ala dell'aereo in pessime condizioni. In sottofondo il passeggero che dice: "Stiamo per atterrare a Denver con l'ala che si stadall'aereo, non vedo l'ora che questofinisca...". Un'altra testimonianza, con tanto di foto a corredo, è stata offerta da un altro passeggero, che su Reddit ha scritto: "Ero seduto lì, dalla parte dell'ala, e sento un rumore strano, molto più forte del solito, ...