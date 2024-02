L’agente di Kjaer | «Ecco le novità sul rinnovo di Simon»

“Vorrebbe restare al Milan, ma …”: rinnovo Kjaer, parla il suo agente

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Mikkel Beck, agente del difensore del Milan, ha parlato a Bold.dk del possibiledi contratto del centrale rossonero Mikkel Beck, agente del difensore del Milan, ha parlato a Bold.dk del possibiledi contratto del centrale rossonero.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Non abbiamo ancora parlato col Milan per la prossima stagione.vorrebbe stare al Milan, se non resterà sarà libero di firmare con altri dopo l’Europeo con la Danimarca».

