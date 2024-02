Valditara annuncia la stretta sui cellulari a scuola: "No all'uso in classe, neanche per la didattica"

La stretta di Valditara: "No all'uso degli smartphone nelle scuole" (Di giovedì 22 febbraio 2024) nelle nuove "Linee guida sulla educazione alla cittadinanza" si sconsiglia l'uso anche a fini didattici dello smartphone dalle scuole d'infanzia alle scuole secondarie di primo grado Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di giovedì 22 febbraio 2024)nuove "Linee guida sulla educazione alla cittadinanza" si sconsiglia l'uso anche a fini didattici dellodalled'infanzia allesecondarie di primo grado

Notizie Correlate

Altre Notizie

Stretta sugli smartphone a scuola, anche per la didattica. L’annuncio di Valditara: Lo ha reso pubblico una nota ufficiale il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Nelle nuove ‘Linee guida sulla educazione alla cittadinanza’ di prossima pubblicazione, in coerenza con quanto ... dire Divieto di cellulari e tablet elementari e medie: sempre, anche per scopi didattici: Stretta su telefonini e tablet alle elementari e medie: il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, anticipa al Foglio le nuove linee guida per la scuola. E dunque nelle prossime linee-guida del ... blitzquotidiano Cellulari e tablet vietati a scuola, pugno duro del ministro Valditara: Prosegue la crociata del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara contro cellulari e tablet a scuola, con una nuova stretta annunciata nelle ultime ore. Dopo aver già sconsigliato l’utilizzo dei ... quifinanza

Video di Tendenza