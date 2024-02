La strana tattica dei riformisti di vedersi a Roma per dire che non si presenteranno uniti alle Europee

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tutti da Emma sabato. Ma per fare che cosa non si sa. Bonino ha spiegato per l’ennesima volta, e con un fremito di impazienza, che la convention di sabato 24 (mattina) aè l’occasione per provare a mettere a terra questo progetto della lista per gli Statid’Europa alla quale ha invitato però anche Elly Schlein, che ci sarà ma che chiaramente con quella ipotesi di lista non c’entra niente dato che ne ha già una sua che si chiama Partito democratico, però per Elly tutto fa brodo e poi da cosa può nascere cosa. Che si stia aprendo un canale tra PiùEuropa e il Nazareno? Non ci sono prove, a parte un colloquio tra Riccardo Magi e la segretaria del Pd che non vuolmolto. Al momento gli interlocutori di Bonino restano gli Harvey Keitel e David Carradine della politica italiana, anche se molto meno affascinanti dei “Duellanti” ...