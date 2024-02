La strada del crinale resti sterrata Protesta contro l’asfaltatura | Rischi per la biodiversità

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I casentinesi scendono in campodellache dal rifugio di Secchieta porta in Pratomagno. Ladel: dodici chilometri di sterrato che in un progetto della Regione dovrebbe essere asfaltata con l’intenzione di riqualificare questa zona montana e di potenziare il flusso turistico. Ma la popolazione non ci sta. Il Comitato per il Pratomagno ha organizzato un incon i cittadini a Poppi e il 2 marzo ce ne sarà un altro a Loro Ciuffenna. L’intenzione è quella di scrivere al presidente delle Regione Giani e al consigliere Ceccarelli per bloccare il progetto, che a loro avviso può danneggiare ladi questo territorio. "Si sono mossi ecologi, agronomi, forestali - dice Gianluca Passaro del Comitato Pratomagno - ...

