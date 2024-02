“La Sonrisa siamo noi A rischio 300 lavoratori” | i dipendenti del “Castello delle Cerimonie” scendono in piazza dopo la confisca

“La Sonrisa siamo noi. A rischio 300 lavoratori”: i dipendenti del “Castello delle…

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I sorrisi e l’allegria visti in questi anni nella trasmissione televisiva “Il” la mattina di giovedì 22 febbraio hanno lasciato spazio alla rabbia e alla preoccupazione dei. A pochi giorni dalla sentenza della Corte di Cassazione, che ha decretato ladell’hotel e dei terreni, ie le loro famiglie hanno sfilato in corteo per le strade di Sant’Antonio Abate, piccolo comune in provincia di Napoli su cui sorge l’enorme albergo famoso in Italia e non solo per i ‘matrimoni napoletani’. “Lanoi”, recita il cartello che ha aperto il corteo diretto verso il Municipio. L’obiettivo della manifestazione era parlare con la sindaca affinché si trovi una soluzione per i tanti ...