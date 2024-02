La sinistra sono i giudici

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il lupo perde il pelo ma non il vizio. È proprio il caso di dirlo. Come spesso già accaduto in passato, ancora una volta i nipotini dellacomunista, non potendo contrastare un governo democraticamente eletto sul piano politico, rispolverano la solita vecchia arma giudiziaria tanto cara ai loro illustri predecessori. Questa volta, a riesumare l’ultra-consolidato ‘metodo Tangentopoli’i tre leader dellaverdarcobaleno: il segretario del Pd Elly Schlein, il presidente dei Verdi Angelo Bonelli e il segretario diItaliana Nicola Fratoianni. Lo scorso 1 febbraio, infatti, i tre parlamentari d’opposizione hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma riguardante l’attività di progettazione e realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Obiettivo: bloccare ...