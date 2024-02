La separazione Fedez-Ferragni ci insegna alcune cose

Chiara Ferragni e Fedez, è crisi: lui lascia l’attico a Citylife, la foto dell’influencer senza fede al dito.…

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Unaormai non è una notizia. Soprattutto in questo periodo storico dove al massimo bisogna dare merito alle coppie che restano salde per decenni visto che l’andazzo è quello di cambiare partner con irrisoria facilità. Ma se la coppia in questione sono i Ferragnez, beh, allora si abbiamo una notizia. Perché da 5 anni, tanto (o poco) è stata la durata delle nozze, e anche dal fidanzamento i due hanno vissuto e lavorato per trasformare in una cosa rilevante qualsiasi azione della loro vita ed in questo sono stati abili come nessuno prima e dopo. E quindi la fine della coppia più glamour d’Italia è una notizia. Le ragioni di un addio sono private. Chi segue i gossip ci racconta che le prime crepe sono cominciate un anno fa; erano le sere in cui Chiaraaveva nelle mani addirittura il palco di Sanremo, utilizzato per i suoi messaggi ...