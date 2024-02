La scuola è inagibile | si vota a caso della signora Maria

Sardegna: scuola inagibile, seggio a casa di una pensionata. L’attesa in cucina, il voto in camera da letto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI - In Sardegna, per le regionali di domenica prossima e anche per le europee dell'8 e 9 giugno, gli elettori di Biancareddu, borgata di 90 abitanti vicino al mare a una quarantina di chilometri da Sassari, voteranno a casa di una pensionata. Il loro seggio, il numero 123, sarà allestito in un'abitazione privata, dopo una richiesta avanzata al Comune di Sassari il 15 gennaio scorso dall'associazione 'Borgata di Biancareddu'. L'ha messa a disposizione un'associata. La ragione? Laelementare in piazza San Paolo, dove sidi solito, èper lavori di ristrutturazione iniziati a fine gennaio e gli elettori, in prevalenza anziani, avrebbero dovuto raggiungere Sassari per esprimere il loro voto. In camera da letto sarà allestita la cabina elettorale, mentre gli elettori potranno attendere in cucina il loro turno. ...