La Sardegna è nella morsa della siccità | ma la campagna elettorale ignora la crisi climatica

Sardegna : Bonelli nella regione a sostegno Todde - Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Angelo Bonelli , co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sarà in settimana in Sardegna per la ... (liberoquotidiano)

Sardegna : Bonelli nella regione a sostegno Todde - Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Angelo Bonelli , co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sarà in settimana in Sardegna per la ... (calcioweb.eu)

Schiacciato da macchinario, muore operaio ad Avellino: Un operaio di 52 anni è morto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra (Avellino), nell'area industriale di Pianodardine. La vittima, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasta schiacciata ... ansa

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi giovedì 22 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): Che conseguenze avrà il voto alle regionali in Sardegna sugli equilibri politici nazionali Queste alcune delle questioni di cui si discuterà nella nuova puntata di Piazzapulita in onda stasera dalle ... ilmessaggero

Gigi non ha mai lasciato la sua gente: nella gente del Cagliari. Riva moriva a 79 anni poco dopo le 19 di lunedì 22 gennaio: l’arresto cardiaco nel reparto di Cardiologia del maggiore ospedale della Sardegna, il “Brotzu”, quindi il ... unionesarda