La rivoluzione invernale | Bridgestone presenta il nuovo Blizzak 6 ENLITEN

Bridgestone DriveGuard, la rivoluzione in una gomma

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 22 febbraio 2024), azienda leader a livello mondiale nella produzione di pneumatici di alta qualità e soluzioni per la mobilità sostenibile, ha annunciato oggi il lancio del suopneumaticotouring di elevata qualità Il, appositamente progettato per i veicoli elettrici, offre prestazioni eccezionali su neve, la migliore frenata su superfici bagnate e una maggiore durata chilometrica.: pneumaticodi eccellenza per veicoli elettrici Considerando che le condizioni di guida su superfici bagnate rapno la sfida principale per gli automobilisti europei durante l’inverno, il ...