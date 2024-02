La regina Camilla ha una nuova collana preziosa che nasconde un dolce omaggio ai nipoti

Carlo, Camilla fa una battuta imbarazzante al loro primo incontro e scatta l'amore: ecco cosa ha detto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Laha aperto le porte di Clarence House per ospitare un atteso evento istituzionale: in quanti hanno notato le incisioni sulla sua

La regina Camilla è tornata in pubblico in rappresentanza della corona. In quanti hanno notato il suo nuovo bracciale tto col cuore ?Continua a leggere (fanpage)

La regina Camilla è tornata ad apparire in pubblico al posto di Carlo III e lo ha fatto con uno dei suoi tanto amati accessori "simbolici": ecco per quale ... (fanpage)

La battuta di Camilla a Re Carlo: la frase imbarazzante ai tempi del primo incontro: Si pensa anche che la Regina Madre, tra le altre cose, non approvasse Camilla. Infatti voleva che Carlo sposasse una delle nipoti della famiglia Spencer della sua cara amica Lady Fermoy. Svariati ... ilmattino

Daily Crown: media, ‘Camilla cacciò via Harry dopo mezz’ora di visita a Carlo’: Londra, 22 feb. (Adnkronos) – Camilla concesse a Harry mezz’ora soltanto per far visita al padre, subito dopo la diagnosi di cancro ricevuta da re Carlo, mandandolo via da Clarence House dopo soli 30 ... ilsannioquotidiano

Carlo, Camilla fa una battuta "imbarazzante" al loro primo incontro e scatta l'amore: ecco cosa ha detto: Si pensa anche che la Regina Madre, tra le altre cose, non approvasse Camilla. Infatti voleva che Carlo sposasse una delle nipoti della famiglia Spencer della sua cara amica Lady Fermoy. Svariati ... leggo