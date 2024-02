La recensione di Final Fantasy VII Rebirth

La nostra recensione di Demon Slayer – Verso l’allenamento dei pilastri , film ponte tra la terza e la quarta stagione diretto da Haruo Sotozaki: un’opera per ...

La recensione di finale di Percy Jackson e gli Dèi dell'Olimpo, la prima stagione della serie tratta dai romanzi di Rick Riordan, in cui vengono svelati i ... (movieplayer)

Scopriamo insieme, in questa Recensione dedicata, pregi e difetti di Prince of Persia: The Lost Crown, il nuovo reboot del franchise ad opera di Ubisoft ...