La Promessa anticipazioni fino al 1 Marzo | Jimena annuncia la gravidanza

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le emozionantide La, in onda su Canale 5 dal 26 febbraio al 1°2024, promettono nuovi colpi di scena e rivelazioni che terranno incollati gli appassionati di questa coinvolgente soap. Scopriamo cosa ci riserva la trama nei prossimi episodi, tra gravidanze inattese, segreti svelati, e una proposta di matrimonio che cambierà tutto. Uomini e Donne Trono Over: Barbara disperata per il rifiuto di ErnestoLaLunedì 26 febbraio 2024:incinta La puntata inizia con una sconvolgente notizia:a Manuel di essere incinta. Lainaspettata getta luce su una serie di domande e incertezze. Nel frattempo, Jana confessa a Curro di aver visto Elisa e Don ...