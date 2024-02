La Pieve perde Rizzo per quattro giornate Pisciotta | Gira male | ma ci crediamo Lo Zola sceglie in panchina mister Frigieri

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Non è proprio un momento fortunato per LaNonantola quart’ultima di Eccellenza e reduce da una serie negativa di 9 gare senza vittoria (4 pari e 5 ko). La sconfitta per 3-2 di domenica col Colorno, fra le più contestate della stagione per le decisioni del direttore di gara Milandri di Cesena che hanno fatto infuriare i granata, ha lasciato in eredità anche la pesante squalifica per 4dell’attaccante Alexper "offese alla terna arbitrale" dopo l’espulsione dalla, stessa sorte capitata anche aMarcello Chezzi, allontanato al minuto 56 per proteste e squalificato fino al prossimo 6 marzo. "E’ un momento che, ma noi ciancora – spiega il ds Tony– perché la squadra è unita e ...

